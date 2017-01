Sanremo 2013 tra talent show e artisti cult

foto LaPresse Correlati COSA NE PENSI? DI' LA TUA!

Si alza il velo sul Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio. Sono stati annunciati i nomi dei 14 big in gara. Si tratta di: Raphael Gualazzi, Elio e le Storie Tese, Almamegretta, Malika Ayane, Daniele Silvestri, i Modà, Simona Molinari con Peter Cincotti, Marta sui Tubi, Simone Cristicchi, Annalisa di "Amici", Max Gazzè e Maria Nazionale. Da "X Factor" provengono anche Marco Mengoni e Chiara Galiazzo.

"La scelta è stata quella della contemportaneità, che abbiamo cercato di introdurre attraverso due elementi: la popolarità, quindi il pop, che oggi arriva peropiù attraverso il talent e la tv, e soprattuto la qualità, la qualità delle canzoni". Così Fabio Fazio, in un'intervista al Tg1, spiega la scelta dei 14 Big in gara, l'apertura alla generazione talent e l'assenza dei 'sanremesi', che - fa capire - potrebbero comunque salire sul palco dell'Ariston per la serata dedicata alla storia della musica italiana.



"Ci sono anche nomi - dice Fazio - che per la prima volta vanno in gara a Sanremo ma il senso era proprio quello di cercare di dare contemporaneità. E' chiaro ci sono 14 posti, ci dispiace molto che non tutti quelli che avremmo voluto ci saranno. A volte abbiamo dovuto fare anche scelte dolorose. Ma siccome quest'anno vorrei che il Festival che fosse una grande festa, vorrei trovare il modo anche di coinvolgere nel Festival altri nomi che hanno fatto grande la sua storia".



TRA I "BOCCIATI" ANCHE MARIO BIONDI (ALL'ULTIMO MINUTO) E NESLI

Fazio ha espresso il suo rammarico per aver dovuto tener fuori alcuni nomi dalla lista dei Big. Sembravano quasi certi artisti come Mario Biondi (dato per certo fino all'ultimo minuto), Ornella Vanoni, Al Bano, Francesco Sarcina (ex cantante de Le Vibrazioni), Antonella Ruggiero, Paola Turci (che pare avesse due brani fortissimi) Anna Oxa e il giovane e talentuoso Nesli. Stupisce l'assenza di Gino Paoli, dato per certo dal conduttore della kermesse sin dall'inizio. Ma Paoli aveva sempre dichiarato che avrebbe partecipato solo se avesse avuto le canzoni giuste ed evidentemente non sono "arrivate".



I TITOLI DELLE CANZONI DEI 14 BIG

Almamegretta ("Mamma non lo sa" e "Onda che vai"), Annalisa ("Non so ballare" e "Scintille"), Chiara Galiazzo ("L'esperienza dell'amore" e "Il futuro che sarà"), Daniele Silvestri ("A bocca chiusa" e "Il bisogno di te"), Elio e le storie tese ("Dannati forever" e "La canzone mononota"), Malika Ayane ("Niente" e "E se poi" firmati da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro), Marco Mengoni ("Bellissimo" scritto da Gianna Nannini e "L'essenziale"), Maria Nazionale ("Quando non parlo" e "E' colpa mia"), Marta sui tubi ("Dispari" e "Vorrei"), Max Gazzè ("Sotto casa" e "I tuoi maledettisimi impegni"), Modà ("Come l'acqua dentro il mare" e "Se si potesse non morire"), Raphael Gualazzi ("Sai - Ci basta un sogno" e "Senza ritegno"), Simona Molinari con Peter Cincotti ("Dr. Jekyll and Mr. Hide" e "La felicità") e Simone Cristicchi ("Mi manchi" e "La prima volta").



I BIG "CINGUETTANO" FELICI SUL WEB

Alcuni dei 14 Big hanno espresso la loro felicità tramite il Web. Chi tra Twitter e Facebook. Elio e le Storie Tese: "Giunti quasi a 60 anni vogliamo rimetterci in gioco, brindare con la vita, emozionando. Torniamo a #Sanremo, ma stavolta per arrivare quarti", Simone Cristicchi: "Stavo scolando la pasta. Al TG1 hanno detto che vado a #Sanremo . Buon appetito!", Malika Ayane: "Felice!!!", Max Gazzè: "E che Sanremo sia!", Annalisa Scarrone: "Felicitàaaaaaaaaaaaaaaaa cos'altro devo dire? :))))) La macchina si mette in moto e noi ci siamo sopra. Teniamoci per mano", Daniele Silvestri: "Già mi piace questo Festival. Tra 160 vecchi amici e grandissimi musicisti. Peccato non sapere quando cacchio sarà!" e infine i Modà: “Siamo felicissimi di partecipare nuovamente al Festival perché siamo convinti che sia un’importante vetrina per un artista e siamo emozionati come se fosse la nostra prima volta.”



A SANREMO TORNA LA GIURIA DI QUALITA'

Tra le novità del nuovo Sanremo c'è il ritorno della Giuria di qualità composta da personalità musicali e dello spettacolo. A giudicare anche la Giuria della stampa, ossia la Sala Stampa potrà votare con appositi telecomandi. Televoto ridimensionato e peserà al 50% ad ogni votazione, per il rimanente 50% si alterneranno Giuria di qualità e Stampa. I 14 Campioni portano 2 brani, due a testa. Uno sarà eliminato dalle votazioni e l'altro rimarrà in gara fino alla finale. Evento Sanremo Story del venerdì dove i 14 Campioni proporranno, senza voto, i brani storici del Festival. Previsti duetti e accoppiate con altri cantanti "storici" del Festival.