Chiara da "X Factor" verso i Big di Sanremo

Non ha ancora avuto il tempo di metabolizzare la vittoria annunciata a "X Factor" che Chiara Galiazzo verrà catapultata sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Secondo quanto appreso da Tgcom24 a sorpresa Fabio Fazio e il suo entourage avrebbero invitato la cantante a far parte nella categoria Big. Quest'anno è possibile presentare due brani e tra gli autori coinvolti per Chiara si fanno i nomi dei Tiromancino e Francesco Bianconi dei Baustelle.

Intanto la cantante si gode il successo al vertice della classifica iTunes sia dei singoli che dei cd con "Due Respiri", l'Ep che contiene alcune cover interpretate dentro la trasmissione e il brano inedito firmato da Eros Ramazzotti.



Prosegue intanto il lavoro di Fabio Fazio e della Commissione per la scelta dei 14 cantanti che faranno parte della categoria Big. Entusiasta il conduttore che su Twitter, inaugurato proprio oggi, ha commentato "Stiamo ascoltando canzoni bellissime". Tra i nomi più papabili per la scelta del cast: Malika Ayane, Raphael Gualazzi, Nesli, Gino Paoli con Danilo Rea, Tiromancino, Marco Mengoni, Cristiano De Andrè, Annalisa Scarrone, Mario Biondi, Mario Venuti, Max Gazzè, Paola Turci, Morgan, i Modà e Simona Molinari. Il lavoro per la Commissione sarà molto duro. Intanto Chiara può contare sulla stima degli organizzatori che appena l'hanno ascoltata ad "X Factor" hanno deciso di farla entrare al Festival.



Ma le sorprese sono sempre in agguato. I nomi ufficiali si dovrebbero sapere il 14 dicembre ma c'è chi ipotizza uno slittamento dal momento che settimana prossima la Rai deciderà se spostare il Festival, per ora previsto dal 12 al 16 febbraio, in altra data per far spazio alle elezioni politiche e ai programmi di approfondimento dedicati.

Andrea Conti