Chiara trionfa a "X Factor" su Ics e Davide

Il primo ad essere uscito durante la finalissima e dunque a classificarsi al terzo posto è statoche ha duettato con, ex vocalist dei Morcheeba, in “” con inglese incerto.in bella vista,perfetto (denti bianchissimi e in mostra sempre anche quando cantava brani drammatici), voce potente e con una passione per il belcanto, Davide è stato soprannominato in Rete “” perché nella vita aggiusta caldaie. Nonostante la giovane età, 20 anni, il cantante si è sempre distinto per uno stile certamentenell'interpretazione anche in brani prettamente pop come l'inedito (molto radiofonico) firmato da”. Un bel viso sicuramente, che 'buca' lo schermo, ma di belle voci forse ne è piena l'Italia.è il secondo classificato di “X Factor” e ha duettato conin "" mostrando di aver grinta e carisma dal vivo. E' sempre stato presentato come rapper ma in realtà ha sfoderato un ottimo. Puntata dopo puntata complici le coreografie di Luca Tommassini, Ics ha cambiato look e si è proposto in maniera divertente e conanche nell'inedito scritto a quattro mani con Morgan. Un brano nato, come ha specificato più volte il giudice, dopo una telefonata speciale di. La prova del nove per Ics sarà quando. Il tempo decreterà se c'è un posto per lui nel difficilissimo mondo musicale.è stato l'ospite speciale della finalissima, Chiara, Ics e Davide lo hanno omaggiato con “” in un arrangiamento accattivante. Ma prima ancora il cantautore romano si è prestato in una gag divertente conche ad un certo punto ha ballato attorno all'ospite. Ladi Cattelan si è distinta per garbo e per il piglio sicuro, una promessa concreta della televisione. Da segnalare la presenza nel parterre della coppia d'oro del gossipe i calciatoriTutti e tre i finalisti e anche, che si è classificata al quarto posto, hanno pubblicato gli Ep che contengono non solo l'inedito ma anche una selezione di cover che hanno interpretato durante la trasmissione.Insomma si chiude la sesta edizione del talent show tra qualche malumore dopo lo scontro acceso tra i giudici Arisa e Simona Ventura. La cantante nel difendere l'uscita deiha sollevato prima presunti problemi tecnici per il televoto e poi ha urlato “sei falsa Simona ca...”, ormai diventato un tormentone sul Web. Prima della diretta, da alcuni rumors raccolti dietro le quinte, sembra già chiaro chealla settima edizione, come pure Elio che ha più volte ribadito di essere. Infine plauso a Morgan che ha portato due suoi cantanti, Chiara e Ics, dritti alla finalissima.Per ora la festa è tutta per Chiara e la sua scalata nella musica, su iTunes sta andando fortissima in classifica sia nei singoli che nei cd. C'è da augurarsi che le diano un repertorio degno delle sue potenzialità. Ma questo è il compito della casa discografica Sony.