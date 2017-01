Shakhtar-Juventus su Canale 5

foto LaPresse 10:31 - Mercoledì 5 dicembre tutte le partite del sesto e ultimo turno della fase a gironi della "Uefa Champions League" saranno trasmesse da Mediaset Premium. Il match "Shakhtar Donetsk-Juventus" alle 20.45 sarà visibile, oltre che su Premium Calcio, anche in esclusiva in chiaro su Canale 5, in alta definizione su Mediaset HD (canale 506) e live su VideoMediaset. - Mercoledì 5 dicembre tutte le partite del sesto e ultimo turno della fase a gironi della "" saranno trasmesse da Mediaset Premium. Il match "" alle 20.45 sarà visibile, oltre che su, anche in esclusiva in chiaro su Canale 5, in alta definizione su(canale 506) e live su

LA PROGRAMMAZIONE DI MERCOLEDI' 5 DICEMBRE:



Shakhtar Donetsk-Juventus in diretta alle ore 20.45 su Canale 5/HD, Premium Calcio/HD, Video Mediaset e Premium Play

Telecronaca: Sandro Piccinini (Canale 5), Fabrizio Ferrero (Premium Calcio)

Commento tecnico: Aldo Serena (Canale 5), Roberto Rambaudi (Premium Calcio)

Telecronaca tifoso: Claudio Zuliani

Bordocampo: Nando Sanvito (Canale 5), Gianni Balzarini (Premium Calcio)



Chelsea-Nordsjaelland in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 1

Telecronaca: Mino Taveri



Barcellona-Benfica in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 2

Telecronaca: Marco Piccari



Manchester Utd-Cluj in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 3

Telecronaca: Andrea Berton

Diretta Premium dalle ore 20.45 su Premium Calcio 4



Bayern Monaco-Bate Borisov in differita alle ore 24.00 su Premium Calcio 1

Telecronaca: Matteo Montagna



Lille-Valencia in differita alle ore 24.00 su Premium Calcio 2 Telecronaca: Michele Corti



Celtic-Spartak Mosca in differita alle ore 24.00 su Premium Calcio 3

Telecronaca: Matteo Colturani



Braga-Galatasaray in differita alle ore 24.00 su Premium Calcio 4

Telecronaca: Simone Cerrano