Matteo Branciamore duetta con Nathalie

I fan de "I Cesaroni" troveranno in tutti i negozi di dischi, su iTunes e sui principali store online il nuovo cd "Oro trasparente e le nuove canzoni de I Cesaroni" contenente tutte le canzoni presenti nella quinta stagione della fortunata serie tv. Interprete dei brani è Matteo Branciamore (Marco Cesaroni). Nel disco anche un duetto con Nathalie di X Factor "Non sento più niente".

La colonna sonora della quinta serie, prodotta da Bixio C.e.m.s.a. Srl e RTI Spa per l’etichetta Cinevox Record, include il singolo “Oro trasparente”, che è stato protagonista della campagna promozionale “Un orso in casa Cesaroni”, portata avanti durante l’estate da Publispei attraverso il web e i social network. La canzone è stata pubblicata in esclusiva per il mercato digitale nel mese di luglio e ha già raccolto moltissimi consensi da parte dei fan. Lo testimonia il numero di visualizzazioni ottenute dal videoclip del brano (regia di F. Vicario e S. Maione – produzione Publispei), il quale verrà anche incluso nel cd.



Oltre a “Oro trasparente”, il disco in uscita contiene le canzoni “Ora basta ti prego resta”, “Mi chiedo perché”, “Spiegami perché” e “Non sento più niente”. Quest’ultima vede la partecipazione speciale della cantante Nathalie, vincitrice dell’edizione 2010 del talent show X Factor, anche presente in un episodio della nuova serie de “I Cesaroni” andata in onda il 19 ottobre.



“Non sento più niente” non è l’unico duetto presente nell’album. Infatti, nei brani “Due anelli” e “Parole nuove” Matteo Branciamore si alternerà nel cantato anche con Niccolò Centioni (alias Rudi Cesaroni). “Due anelli” è la canzone romantica che Rudi comporrà nella serie, mentre “Parole nuove” è uno dei grandi successi passati di Matteo Branciamore/Marco Cesaroni.



Infine, nel cd sarà inclusa anche la divertente parodia della sigla “Adesso che ci siete voi” (V.Cosma, G.Calvani F. Favot) , realizzata appositamente per la puntata de “I Cesaroni” ambientata nell’antica Roma”. “Oro trasparente”, “Ora basta ti prego resta”, “Non sento più niente”, “ Mi chiedo perché” sono state composte da Saverio Principini, autore che ha all’attivo collaborazioni con artisti come Vasco Rossi, Tiromancino, Wyclef Jean, Sergio Mendez. “Spiegami perché” è stata invece composta da Emiliano Palmieri, che in passato ha firmato brani scritti per la tv e diventati poi veri e propri tormentoni (ricordiamo ad esempio la sigla di “Un medico in famiglia” 6 e 7 , “Je t’aime”). I testi delle nuove canzoni sono firmati da Federico Favot, da sempre uno degli sceneggiatori de “I Cesaroni”.