Scampia live per un giorno sui canali Mediaset

10:49

- Per l'intera giornata di mercoledì 24 ottobre Tg4, Studio Aperto e TgCom24 saranno collegati in diretta con il quartiere napoletano di Scampia, spesso indicato come simbolo del potere della criminalità organizzata. Dopo l'omicidio del giovane Pasquale Romano, ennesima vittima innocente della faida tra clan rivali, Gabriella Simoni racconta la coraggiosa reazione del rione che ha alzato la testa per gridare alla Camorra: "Non abbiamo paura".