Il grande calcio solo su Italia 1

foto LaPresse 11:25 - Mediaset manderà in onda la miglior partita del mercoledì dei preliminari di Champions League che vedono impegnata, tra le altre, la squadra italiana dell'Udinese. Su Italia 1 i preliminari con la miglior partita di mercoledì 22 e mercoledì 29 agosto. Dal 19 settembre in HD la miglior partita del mercoledì anche online su Pc, Smartphone e iPad.

EUROPA LEAGUE DAL 20 SETTEMBRE

Mediaset garantirà gratuitamente anche la fruizione online dei top match del giovedì su video.mediaset.it. Per la visione in mobilità su smart-phone e iPad è possibile scaricare la app gratuita VideoMediaset. Mediaset sarà host broadcaster per i top match del giovedì. In pratica, i cronisti Mediaset avranno priorità rispetto alle altre emittenti sulle postazioni di commento e sulle interviste del dopopartita