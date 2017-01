Premium, autunno ricco di sport e telefilm

foto Ap/Lapresse Correlati AUTUNNO RICCO

LE NOVITA' 09:13 - Il mondo Premium riserva tante novità per l'autunno in arrivo. Novità in esclusiva con tre serie evento: "Revolution", il presequel di "Sex and The City" "The Carrie's Diaries" e "The Following" con Kevin Bacon. Tante Serie Tv tra Joi, Mya, Steel e Crime. Calcio con Serie A e B e in esclusiva HD anche le partite di Europa e Champions League. Ad agosto sempre in esclusiva spazio alla Supercoppa di Spagna con l'incontro Real Madrid-Barcellona. - Il mondoriserva tante novità per l'autunno in arrivo. Novità in esclusiva con tre serie evento:", il presequel di "" e "" con. Tante Serie Tv tra Joi, Mya, Steel e Crime. Calcio con Serie A e B e in esclusiva HD anche le partite di. Ad agosto sempre in esclusiva spazio alla Supercoppa di Spagna con l'incontro Real Madrid-Barcellona.

Tra settembre e dicembre tanti i film in prima tv dei canali Mediaset Premium da "La pelle che abito" a "Ligabue - Il concerto a Campovolo il film" da "Carnage" a "Midnight in Paris". Ma ci sono anche in programma le pellicole cult di Hollywood come "Nato il quattro luglio", "Gran Torino", "La versione di Barney", "L'ultimo bacio" e "Profumo".



Premium Joi propone una carrellata interessante di telefilm come "The Mentalist", "Suits 2", "The Office", "The Middle", "Alla fine arriva Mamma 7", "Parks and Recreation", "Parenthood 3", "Sherlock 2", "Royal Pains", "Sherlock", "Suits" e "House". Mentre su Premium Mya vedremo telefilm da "The Vampire Diaries" a "Suburgatory", a" Harry's Law" a "Gossip Girl 5". Premium Steel invece ha nel pacchetto Serie Tv come la quarta stagione di "Being Human", "Sanctuary", "Two and a half men" e "Caprica". Infine Premium Crime ha nel carnet "The Closer", "Major Crimes", "Person of interest", "Rush" e tanti altri.



Il meglio del grande calcio italiano ed internazionale con tutti i match principali in qualitù HD. Il meglio della Serie A con tutte le partite in casa e in trasferta di 12 squadre: Juventus, Milan, Roma, Inter, Napoli, Lazio Fiorentina, Palermo, Genoa, Torino, Catania e Atalanta. Anticipi e posticipi di tutta la Serie B. In esclusiva tutta l'Europa League con Napoli, Inter e Lazio. In esclusiva la finale (andata e ritorno) della Supercoppa di Spagna e ad agosto con l'incontro Real Madrid-Barcellona. In esclusiva i grandi derby di Europa (andata e ritorno nei rispettivi campionati): Celtic-Rabgers, AEK-Panathinaikos, Stella Rossa-Partizan, Ajax-Psv, Feyenoord-Ajax. In esclusiva le qualificazioni dell'Argentina al mondiale del 2014, in esclusiva il Mondiale per Club. E ancora i gol da tutti i campi in tempo reale con i programmi di Seria A Live, Serie B Live, e Europa League Live. Notizie e approfondimenti sul mondo del calcio in tutte le sfaccettature con Premium Football Club, La moviola è uguale per tutti: la tribù del calcio. Infine All Sport News tutti i giorni in tre edizioni al giorno alle 14.30, 20.30 e 24.



L'ultimo nata in casa Premium, "Play", offre oltre 2.500 contenuti on-demand sempre disponibili e in più consente di noleggiare con un clic le prime visioni assolute pay-èer-view di Warner, Universal, Medusa e Disney a pochi mesi dall'uscita nelle sale.