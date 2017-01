Mediaset porta la televisione nel futuro

"La crisi economica c'è ed è sotto gli occhi di tutti - spiega Pier Silvio Berlusconi -. La situazione è durissima ma noi imprenditori ed editori di aziende importanti, dobbiamo fare la nostra parte. Fare impresa, impegnarsi di più perché c'è grande fiducia in Mediaset. C'è stato un calo pubblicitario mai visto prima ma abbiamo investito 2 miliardi di euro, di cui un miliardo e mezzo con investimenti solo in Italia. Insomma dobbiamo guardare oltre il futuro con vero spirito imprenditoriale e siamo sulla strada giusta".



ADRIANO CELENTANO, PIACEVOLE SORPRESA

Dopo 18 anni di assenza dal palcoscenico live, torna Adriano Celentano per due serate in onda dall'Arena di Verona l'8 e il 9 ottobre. "L'accordo con Celentano è stato chiuso in fretta - rivela Pier Silvio Berlusconi - grazie anche a Salem che ha cercato l'artista. Ci saranno quattro interruzioni pubblicitarie in una serata. Celentano è un colpo di luce per la nostra azienda ma ricordo anche che commercialmente è un evento importante. Lo show comunque sarà tutto sulla storia musicale di Adriano e lavoreremo tutti assieme per dare un bello spettacolo".



IL CALCIO E' IL GRANDE PROTAGONISTA ESCLUSIVO

In esclusiva assoluta su Italia 1 (quindi non visibile in nessun altro canale) la partita del mercoledì della Champions League mentre in esclusiva free una partita del giovedì di Europa League. "La prima partita di Champions non sarà trasmessa da nessuna pay tv - spiega Pier Silvio Berlusconi -. Poi su Premium sbarcheranno anche quelle di Europa League di Inter, Napoli e Lazio. La nostra offerta è molto competitiva e Sky potrebbe anche essere interessata a uno scambio. Noi abbiamo 5/6 squadre nel pacchetto". Lo sport si declinerà anche in altri campi come la Seria A Mondiale per Club, Motomondiale e il Superbike World Championship.



L'INFORMAZIONE E' SEMPRE CON TE

Tg5, Studio Aperto, Tg4 e Tgcom24 sono i pilastri dell'informazione Mediaset. "Lavoriamo su segmenti di riferimento - spiega Alessandro Salem - per il mondo dell'informazione. Una modalità di lavoro da applicare su tutta la tv per le platee più giovani, fascia più difficile da fidelizzare. E' una nuova sfida che riguarda il Web, la tv e la piattaforma a pagamento". Il Tg4 diretto da Giovanni Toti avrà una nuova edizione in onda alle ore 14. "Matrix" andrà in onda sempre su Canale 5 per tre sere alla settimana con Alessio Vinci. Su Retequattro "Terra!" e "Storie di confine" confermati in seconda serata mentre "Quarto Grado" con Salvo Sottile rimane il pilastro della prima serata. Le novità di Tgcom24 sono il nuovo talk pomeridiano "Tavola Rotonda", "Tg Tematici" di 15 minuti dedicati a un tema specifico dalla politica allo sport e "La cucina dei giornali" con più spazio ai collegamenti con le redazioni dei giornali.



MARIA DE FILIPPI CERTEZZA MEDIASET CON TRE PROGRAMMI

La certezza della rete ammiraglia Mediaset, Maria De Filippi, torna al sabato sera con "C'è Posta per Te", al pomeriggio con "Uomini e donne" mentre "Amici" prenderà il via a fine novembre ogni sabato, il daytime partirà da gennaio. E sempre a proposito di "Amici" c'è una grande novità in arrivo. Alessandro Salem, direttore Generale Contenuti di R.T.I., anticipa che è allo studio uno sviluppo di "Amici" per il Web a supporto di quanto si vede in televisione. Contenuti inediti legati ai protagonisti della nuova edizione che si potranno vedere solo sul Web per non disperdere l'importante community legata al talent show. Infine Salem sul rinnovo del contratto con la De Filippi, in scadenza ad agosto, ha rivelato: "Stiamo ragionando su un contratto di quattro anni, siamo in via di chiusura".



FICTION, FILM IN ANTEPRIMA E GRANDI SHOW

La strada che Mediaset percorrerà sarà ricca di novità con programmi destinati alle famiglie ma anche ai più giovani. Ed ecco le fiction più amate con nuove puntate e nuove storie come "Ultimo 4" con Raoul Bova, "Squadra antimafia 4 - Palermo oggi", "Ris 3", "I Cesaroni 5" e "L'onore e il rispetto 3" in onda su Canale 5. Quattro prime serate alla settimana saranno dedicate alle fiction. Non mancano le Serie Tv evento come "Dallas" e film anteprima come "Avatar", "Harry Potter - Tutto finisce" e "Benvenuti al Sud". Teo Mammucari non solo condurrà "La grande magia" ma anche "Lo show dei record", altro atteso programma della stagione Mediaset. Ovviamente non mancherà "Striscia la Notizia" che torna con la coppia Ezio Greggio-Michelle Hunziker. Paolo Bonolis e Luca Laurenti protagonisti del preserale con "Avanti un altro!". Confermati "Mattino Cinque" con Federica Panicucci e Paolo Del Debbio, "Pomeriggio Cinque" con Barbara D'Urso, "Verissimo" con Silvia Toffanin e "Forum" con Rita Dalla Chiesa. Gerry Scotti presenta "The Winner Is" e "The Money Drop". Per quanto riguarda il contenitore della domenica pomeriggio, Mauro Crippa, direttore generale informazione Mediaset, ha voluto precisare che "non verrà cancellato. Anzi, si sta lavorando a una versione potenziata del contenitore, in diretta con servizi e collegamenti".



CURIOSITA': DAL GRANDE FRATELLO A CHIAMBRETTI, E BELEN... C'E'

Il "Grande Fratello" si prende una pausa come già più volte annunciato. Il direttore di Canale 5, Massimo Donelli, annuncia però una possibile ripresa ma nella "seconda parte del 2013". "Le Iene" torneranno su Italia 1 sempre con Ilary Blasi. Non si sa il nome di chi l'affiancherà ma dai vertici dell'azienda c'è il vivo desiderio di avere Piero Chiambretti, che comunque sta lavorando a un nuovo programma in onda sempre su Italia 1 in seconda serata per il 2013. Tantissime le novità per "Zelig" al lavoro per offrire una nuova versione inedita e non solo nella conduzione, per ora niente nomi. "Zelig Off" invece per 8 puntate torna su Italia 1 in seconda serata con Katia Follesa e Davide Paniate. C'è un progetto di renderlo itinerante ma al momento è difficile da applicare per i costi. "Amici Kids" lo spin-off di "Amici" per bambini per ora è in stand by perché i tempi di realizzazione sono più lunghi del previsto, ma il progetto verrà concretizzato nei prossimi mesi. Infine per "Domenica Cinque" Mauro Crippa, direttore generale informazione Mediaset, precisa: "Il programma della domenica pomeriggio non verrà cancellato. Anzi, si sta lavorando a una versione potenziata del contenitore, in diretta con servizi e collegamenti". Belen torna con Paolo Ruffini in prima serata con "Colorado".