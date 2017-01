Valentino Rossi "Iena" per un giorno

foto Ufficio Stampa Mediaset 17:52 - Mercoledì 25 aprile, alle 21.10 su Italia 1, nel nuovo appuntamento in diretta con "Le Iene Show", condotto da Enrico Brignano e Ilary Blasi, Rosario Rosanova incontra il campione di MotoGp Valentino Rossi. Per comprendere meglio le ragioni del suo momento di crisi, l’inviato di Italia 1 gli propone di scambiarsi i ruoli. Valentino sta al gioco e indossa la divisa da Iena. Ad aiutarlo c'è il padre Graziano. - Mercoledì 25 aprile, alle 21.10 su Italia 1, nel nuovo appuntamento in diretta con "", condotto daincontra il campione di MotoGp. Per comprendere meglio le ragioni del suo momento di crisi, l’inviato di Italia 1 gli propone di scambiarsi i ruoli. Valentino sta al gioco e indossa la divisa da Iena. Ad aiutarlo c'è il padre Graziano.

Ecco uno stralcio dell’intervista singola realizzata da Valentino Rossi in "versione Iena" a Graziano Rossi:



Valentino: Come vedi questo momento di difficoltà?

Graziano: Considerando alcuni presupposti se ne verrà fuori

Valentino: Quali sono questi presupposti?

Graziano: La Moto è una Ducati, direi che non si mette assolutamente in discussione. Il pilota Valentino oggi è, secondo me, in forma più che mai. Con un pizzico di fortuna se ne verrà fuori intorno a metà stagione, o forse anche prima.

V: Come mai i risultati non arrivano?

G: Perché all’inizio la moto è completamente nuova. Oggi la moto è uguale a tutte le altre. Io non vedo perché Valentino, che ha messo a posto altre 3, 4 o 5 moto, con le quali ha corso fino adesso, non debba riuscire a mettere a posto anche questa insieme agli uomini di Ducati.

V: Cosa dovrebbero fare gli uomini della Ducati per rendere questa moto più facile da guidare per Valentino?

G: Il motore più facile da sfruttare e una distribuzione dei pesi che corregga questo problema del sottosterzo.

V: Vuoi dire qualcosa a Filippo Preziosi, anima del progetto Ducati?

G: Vorrei fargli i complimenti per questo motore che va fortissimo. Vorrei dirgli che oggi è molto importante la guidabilità del motore, più che la prestazione assoluta.

V: Invece vuoi dare un consiglio o dire qualcosa a Valentino?

G: (Ride, ndr) Oggi serve ancora più grinta di quella che abbia mai messo in tutte le stagioni corse fino a qui. Ci vuole una convinzione assoluta e un impegno massimo. Nonostante le cose non stiano andando bene, se gli dovesse venire voglia di mollare, gli dico assolutamente di no, che non è questo il momento di mollare.

V: Quindi cosa rispondi a quelle persone che dicono che Valentino non ha più voglia di correre o non ha più le motivazioni adatte perché è vecchio?

G: C’è sempre una parte di persone che sta vicino a Valentino e ci sarà sempre chi gli starà contro, questo accadeva anche quando vinceva 12 o 14 gare all’anno. Quindi, a queste persone non si può dire nient’altro se non dimostrarlo in pista

V: Come mai la coppia Ducati-Valentino tanto attesa da tutti non è ancora riuscita a vincere una gara?

G: Perché la moto era una scommessa tecnica del reparto corse Ducati e se avesse funzionato sarebbe stata meravigliosa. Purtroppo con quella moto, non avrebbe potuto vincere nessuno, perché se ci fosse stato un pilota che avrebbe potuto vincere, quello sarebbe stato Valentino per primo

V: Quindi non è meglio che Valentino se ne vada dalla Ducati?

G: Valentino non può mollare questa operazione in questo momento. Questa è una sfida che Valentino deve assolutamente vincere insieme alla Ducati

V: Cosa pensi che succederà adesso che la Ducati è stata comprata dall’Audi? Potrebbe essere una cosa positiva per il futuro della Ducati in Motogp con Valentino?

G: Io credo senz’altro di sì. Se non lo sarà già per quest’anno, assolutamente per l’anno prossimo

V: Allora, come uscire da questo momento?

G: Dobbiamo avere un attimo di pazienza.

V: Cosa dici a quegli appassionati che vorrebbero rivedere le vecchie sfide con Biaggi in superbike?

G: Quello della superbike è un progetto che Valentino sta seguendo con grande attenzione, probabilmente ci sono ancora 2, 3 o 4 anni di Motogp da poter sfruttare prima di poter salire su una superbike

V: Grazie. Salutaci Valentino quando lo vedi