Benedetta Corbi è il nuovo volto del Tg4

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:07 - Benedetta Corbi, volto storico del Tg5 dallo scorso novembre in forza al canale all news di Mediaset Tgcom 24, trasloca di nuovo. Da lunedì 23 aprile la giornalista condurrà l'edizione delle 19 del Tg4 diretto da Giovanni Toti, alternandosi a Monica Gasparini nello studio che fino a qualche settimana fa era di Emilio Fede. Lo rivela il sito internet del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Intanto sono ottimi risultati per l’edizione del Tg4 delle 18.55 che ha raggiunto il 7,2% di share (1.243.000 telespettatori) nella prima settimana di conduzione di Monica Gasparini.



Un punto e mezzo di share in più per il telegiornale diretto da Giovanni Toti rispetto all’omologa settimana di aprile del 2011 (5,7% di share con 884.000 telespettatori).