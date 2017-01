Teo Mammucari sarà il re dei giovani maghi

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati ECCO I MAGHI PIU' BRAVI 10:25 - Fervono i preparativi per uno dei programmi più attesi del prossimo autunno, in onda su Canale 5. L'ideatore, regista e autore Roberto Cenci anticipa a Tgcom24 qualche chicca su "La grande magia", sottotitolo "The Illusionist". "Saranno in tutto quattro puntate più un Best Of speciale - dice Cenci -. Avremo maghi giovanissimi dai 13 ai 28 anni. Alla conduzione ci sarà Teo Mammucari". - Fervono i preparativi per uno dei programmi più attesi del prossimo autunno, in onda su Canale 5. L'ideatore, regista e autoreanticipaqualche chicca susottotitolo. "Saranno in tutto quattro puntate più un Best Of speciale - dice Cenci -. Avremo maghi giovanissimi dai 13 ai 28 anni. Alla conduzione ci sarà".

Lo show sarà registrato al Rainbow MagicLand, il parco dei divertimenti di Roma Valmontone. "Il vincitore del programma - continua Cenci - si aggiudica la possibilità di esibirsi per una stagione intera a Las Vegas". Lo spunto al regista e ai suoi collaboratori è venuto dopo la visione del materiale di tantissimi maghi giovani: "Da lì mi è venuta l'idea della gara in una sorta di talent show per ragazzi dai 13 ai 28 anni che saranno giudicati dai Master. Ossia da alte personalità del mondo della magia come Uri Geller o Franz Harary. Per ogni puntata saranno presenti 12-18 maghi".



Dunque le puntate saranno quattro più una quinta dedicata al Best Of, al vincitore ma anche a tutto quello che accadrà durante l'11esimo Congresso dedicato alla magia che si tiene a a Saint Vincent, in Valle D’Aosta, fino al 22 aprile. Ci saranno olltre 1.500 maghi provenienti da tutte le parti del mondo e di tutte le età, 15 conferenze e 10 Gran Galà di Magia in quattro giorni, circa 50mila numeri di prestigio e oltre 100 ore di magia tra illusionismo, lettura della mente, manipolazione e close-up (micro magia). Tutto questo sarà riassunto nella quinta puntata speciale.



A Roberto Cenci com'è nata la passione per questo mondo? "Non avevo alcuna conoscenza prima di approfondire la tematica, ero fermo ad una magia tutta italiana come quella di Tony Binarelli per intenderci. Poi mi si è aperto un mondo. E' stupefacente vedere tutti questi illusionisti, maghi, giovanissimi che riescono a coniugare un'arte così antica con la modernità dei nostri tempi".



"A condurre il talent un conduttore che ama il mondo della magia - conclude -: Teo Mammucari".

Andrea Conti