Festival di Sanremo, il trionfo di Emma

Ecco, in sintesi, com'è andata la serata finale del Festival



Baci a volontà sul palco a suon di Beatles

L'inizio è stato caratterizzato da baci a volontà tra persone innamorate di diverse età sulle note di “All You Need Is Love” dei Beatles. Poi i danzatori del Corpo di ballo seminudi con la bandiera della pace per terra si sono contorti per formare la parola “Love”.



Ivana e Dolcenera supersexy per la finalissima

Ha suscitato clamore il vestito nude look di Ivana Mrazova con un lungo abito trasparente color carne e ricamato di pizzo nero. L'effetto è stato notevole e proprio per la serata finale la modella 19enne ha voluto stupire con la speranza forse di bissare il clamore suscitato dal famoso spacco di Belen che ha mostrato il suo tatuaggio a milioni di telespettatori. Anche Dolcenera mostra le gambe con un abito nero sexy.



Il gialappi Noemi e Arisa

La Gialappa's Band ha chiesto ad alcuni cantanti di mettere addosso un adesivo con scritto “Stile Libero” come auspicio di buona fortuna. Ci stanno Noemi e Arisa. "Stile libero" è il titolo della trasmissione che gli irriverenti autori conducono su radio R101.



L'esibizione dei dieci Artisti e Loredana Berté (stavolta) canta dal vivo

Nina Zilli (“Per sempre”) ha aperto le danze delle esibizioni con un lungo abito blu. Grande voce, forse la più potente di questa edizione ma era necessario un pizzico di cuore nelle esibizioni. Gigi D'Alessio con Loredana Berté (“Respirare”) che stavolta ha cantato dal vivo, sempre più determinata e convincente la performance di Emma (“Non è l'inferno”), Samuele Bersani (“Un pallone”), sensuale Dolcenera (“Ci vediamo a casa”) che finita la canzone ha ricordato il compleanno di Fabrizio De André, elegante in abito nero Pierdavide Carone con Lucio Dalla (“Nanì”), lungo abito blu per Noemi (“Sono solo parole”), poi Arisa (“La notte”), Eugenio Finardi (“E tu lo chiami dio”) e Francesco Renga (“La tua bellezza”).



Golden share della sala stampa a Noemi e rush finale con il televoto

Il giudizio del televoto mette al primo posto Arisa seguita da Emma, Gigi D'Alessio con Loredana Berté, Noemi, Pierdavide Carone con Lucio Dalla e al sesto posto Dolcenera. La sala stampa ha votato così in modo da fare balzare l'artista di una posizione e concorrere così alla vittoria. La scelta è caduta su Noemi che è balzata così al primo posto. Si azzera il televoto e al rush finale arrivano tre donne Arisa, Noemi, ed Emma. E vince quest'ultima.



Premio della Critica "Mia Martini" a Samuele Bersani

Samuele Bersani con “Un pallone” ha vinto il Premio della Critica Mia Martini seguito da Eugenio Finardi e Nina Zilli. Arisa ha invece vinto il Premio della Sala Stampa RadioTv, battendo Nina Zilli (seconda) ed Eugenio Finardi (terzo).

Boom di ascolti nella finale: raggiunti 14milioni 456mila spettatori

Per l'ultima serata del festival di Sanremo che ha ospitato Adriano Celentano gli spettatori sono stati 14 milioni 456 mila pari al 50.93% dishare nella prima parte e 12 milioni 31 mila con con il 68.74% nella seconda. Un dato che migliora decisamente sia il risultato della quarta serata del festival, sia quello della finale 2011.

Verdetto giusto? Emma meritava davvero? Vai in fondo ala pagina e di' la tua