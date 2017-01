Gf Brasile: eliminato presunto stupratore

foto Da video 14:28 - Travolta dalle polemiche scatenatesi nelle ultime ore, soprattutto sui social network, la direzione del "Big Brother" brasiliano ha deciso di espellere dalla trasmissione televisiva il concorrente Daniel, 31 anni, coinvolto in un stupro ai danni di un'altra partecipante. Sul set del reality è attesa anche la polizia, per ascoltare la testimonianza della presunta vittima, la ventitreenne Monique Amin. - Travolta dalle polemiche scatenatesi nelle ultime ore, soprattutto sui social network, la direzione del "ha deciso di espellere dalla trasmissione televisiva il concorrente, 31 anni, coinvolto in un presunto ai danni di un'altra partecipante. Sul set del reality è attesa anche la polizia, per ascoltare la testimonianza della presunta vittima, la ventitreenne

Nelle immagini, andate in onda solo per gli abbonati pay-per-view, si sono visti i due giovani a letto in atteggiamenti intimi. Secondo molti telespettatori, tuttavia, la ragazza non era cosciente perché visibilmente ubriaca e avrebbe perciò subito violenza carnale.