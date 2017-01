Gf Brasile, bufera per scena di presunto stupro

foto Da video 16:43 - Polemica in Brasile per un presunto stupro avvenuto al "Grande Fratello" locale: uno dei partecipanti del reality televisivo, iniziato da pochi giorni e trasmesso dalla Tv Globo, avrebbe avuto un rapporto sessuale non consensuale con una 'sister' della casa, al termine di una festa dove i due avrebbero ingerito molte bevande alcoliche. - Polemica inper un presunto stupro avvenuto al "" locale: uno dei partecipanti del reality televisivo, iniziato da pochi giorni e trasmesso dalla, avrebbe avuto uncon una 'sister' della casa, al termine di una festa dove i due avrebbero ingerito molte bevande alcoliche.

Le immagini - che sono state viste solo dagli abbonati al canale che manda in onda lo show 24 ore su 24 - non sono chiarissime: i due giovani, Daniel e Monique, sono a letto, al buio, coperti da un piumone; a un certo punto, il rumore provocato sarebbe stato cosi' alto che molti telespettatori hanno avuto l'impressione di stare assistendo a una scena di violenza carnale.



L'indomani mattina, la regia del programma ha chiamato la ragazza al confessionale per avere spiegazioni; Monique avrebbe affermato che non c'era stato sesso, ma solo ''carezze'' distribuite di comune accordo. Poco dopo, però, la giovane ha manifestato le sue perplessità a un'amica: "Non riesco a ricordare bene, sarà che non è successo davvero niente? Questa storia mi fa sentire molto male".



Sul canale aperto, la trasmissione ha evitato di tornare sull'episodio, tagliando le immagini incriminate e mostrando solo uno scambio di baci tra i due protagonisti. Una mossa che è stata criticata da più parti, ma che per alcuni potrebbe contribuire a far crescere l'audience del programma.