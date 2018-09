Amici come prima: a Verissimo scoppia la pace tra Boldi e De Sica

Tredici anni di gelo e liti, dopo una carriera passata insieme, l'uno al fianco dell’altro. Christian De Sica e Massimo Boldi si riconciliano e negli studi di Verissimo si stringono la mano. Un intreccio di dita e intenti che va ben oltre il semplice gesto e che significa il ritorno sulle scene del duo comico preferito d’Italia. I due spiegano anche i motivi della separazione: “Noi ci eravamo già preparati a questo distacco – chiarisce l’attore milanese – per poi riconciliarci”. “La vera ragione è stato il cambio di produttore di Massimo -sottolinea De Sica-, mentre io sono rimasto con De Laurentiis. Tutto qua, il resto sono cavolate”. Il segreto di una storia così lunga e importante: “C’è un’intesa perfetta e ci sarà sempre” assicura Boldi. I due poi non dimenticano il ruolo di Carlo Vanzina: “Noi gli dobbiamo tutto e quando se n’è andato è stato un momento dolorosissimo -ricorda De Sica- Conservo ancora il suo messaggio: "non vedo l’ora di tornare a ridere con voi”. Gli fa eco il collega di mille avventure: “Con lui i nostri più grandi film”.