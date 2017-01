Amici 15: Benedetta e Nick, primo amore nella scuola?

Prima coppia in vista ad "Amici 15". La ballerina Benedetta e il cantante Nick sono sempre più complici e la cosa non è passata inosservata ai professori.

I primi indizi risalgono a metà gennaio quando Nick, nel pomeridiano di sabato, aveva schierato la sua pupilla per una coreografia non nelle sue corde. Una scelta fortemente criticata dai professori, in particolare da Kledi: "C'è una strategia dietro questa scelta? Con quale parte del corpo hai ragionato?"