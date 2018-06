America Ferrera, la star di "Ugly Betty" è diventata mamma

America Ferrera, 34 anni, famosa per essere stata la protagonista della serie tv "Ugly Betty", è diventata mamma per la prima volta. Sebastian, questo il nome del bebè, è nato dall'amore dell'attrice per Ryan Piers Williams, con cui è sposata dal 2011. L'annuncio è arrivato su Instagram con un tenero scatto, in cui si vede solo un piedino del neonato, che ha raccolto quasi 200mila like.