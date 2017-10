Alfonso Signorini si racconta: "Le mie passioni? Musica e scrittura"

Scrittura e musica. Sono queste le due grandi passioni di Alfonso Signorini, giornalista, personaggio televisivo, conduttore e scrittore. Il direttore di Chi è ospite di Federica Panicucci nel salotto di Mattino Cinque dove presenta il suo libro “Ciò che non muore mai”, “storia d’amore fatta di passione, compassione e livori profondi” che ha come protagonista il genio romantico di Fryederyk Chopin. Un libro di cui Signorini è orgoglioso e per il quale ha investito “tre anni e mezzo di lavoro”.



“Scrivo di notte”, racconta il giornalista seduto sullo sgabello di un pianoforte a coda, l’altro suo grande amore. “Questa è la mia vita” dice con orgoglio Signorini riferendosi alla musica. Una passione esplosa da bambino quando per Natale ricevette in dono una tastiera della Bontempi. Poi gli studi, il conservatorio, il primo pianoforte e tutto il resto, fino ad arrivare alla Tv: “Non considero la televisione un mezzo estraneo, come sono a casa sono davanti allo schermo. Poi posso piacere o meno ma sono questo e basta”.