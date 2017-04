Adriana Volpe in lacrime alle Iene: "Giancarlo Magalli ora si scusi"

E' una polemica senza fine quella tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe . Dopo il battibecco in diretta ai "Fatti Vostri" i due si sono scontrati sui social. Bene, la conduttrice, inseguita dalla Iena Maria Saranataro , ha deciso di parlare per la prima volta in tv. Uno sfogo in cui non sono mancate le lacrime, per la paura di perdere il lavoro in Rai , e le accuse: "Deve chiedermi scusa , è inaccettabile quello che ha detto".

"Come sto? Dormo poco - racconta la Volpe - quella di Magalli è una affermazione pesantissima, insinuare che io lavoro da vent'anni non per meritocrazia è un danno a me come donna, moglie, mamma, e alle persone con le quali lavoro perché fa passare un messaggio che non può essere accettato: ovvero che si lavora se si prendono delle scorciatoie. Sono madre, ho una bambina di 5 anni, e quando vedrà queste cose scritte sulla mamma non sarà piacevole... basta... è una violenza. O fa i nomi e i cognomi oppure a questo punto io sono esausta. Anche mio marito è offeso".

Adriana racconta che i loro rapporti non sono mai stati idilliaci: "Non so perché Magalli ce l'abbia con me, so solo che questa è la punta di un iceberg, entra in studio e neanche mi saluta, le persone possono non piacersi ma vanno rispettate".

La conduttrice ora pretende le scuse: "Non mi ha chiesto scusa, io viglio lavorare serenamente. Spero che questo non cancelli la mia professionalità. Non gli sono simpatica, siamo come cani e gatti. Ma non ho mai cercato scorciatoie. Una accusa così non si cancella, ma non mi ha neanche chiamato. Spero nelle sue scuse".