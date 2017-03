31 marzo 2017 17:18 Giancarlo Magalli vs Adriana Volpe: di nuovo scontro in tv e sui social Lʼultimo atto del litigio tra i due conduttori de "I fatti vostri" su Raidue ha fatto meritare al presentatore un Tapiro dʼoro

Lui: "Sei una strega e una rompi....". Lei:"Si può anche insultare una donna in diretta... Non ho parole". Ultime "battute" dell'ultimo capitolo (per ora) della saga Magalli-Volpe, in onda su "I fatti vostri" e sui social. Ma riavvolgiamo il nastro. I due conduttori di Raidue non sono mai andati d'amore e d'accordo, tanto che su Facebook è stato creato anche il gruppo "Perché Magalli non guarda mai la Volpe quando parla?". L'anno scorso, tanto per citare un episodio, Magalli dichiarò pubblicamente di essere a disagio nel lavorare a fianco di Adriana, che replicò stizzita. Ne seguì un duello mediatico che fece presagire il "divorzio" tra i due nella successiva stagione.

Magalli - Volpe, il battibecco continua sui social: "Parli a sproposito

Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.today.it/gossip/veleni/magalli-volpe-lite-fatti-vostri-insulti-social.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Todayit/335145169857930

La squadra di conduttori fu invece riconfermata e, giorni fa, l'ultimo atto dello scontro. Ad iniziare è stato Giancarlo, secondo il quale "la terza età si è spostata oltre i 75 anni". Adriana ha replicato rivolgendosi a lui: "a luglio non fai 70 anni?". Apriti cielo: il presentatore ha prontamente risposto con un "pijatela in saccoccia te e quelli che non dicono l'età che c'hai te, strega. Ma fasse l'affari tuoi, no eh? Proprio non è capace". Per poi rivelare l'età della Volpe e concludere con un "sei proprio una rompi....".

Lo scontro "social" - La battaglia è poi proseguita su Facebok, dove la Volpe ha prontamente commentato quanto accaduto durante la puntata: "Non basta screditare la professionalità di una persona attraverso i media, si può anche insultare". La replica di Magalli non si è fatta attendere: "Non la buttare sulle offese ad una donna. Tu sei solo una che parla a sproposito". Ma è con l'ultimo post del conduttore che sui social è scattata la polemica: "Se sapessero come fa a lavorare da vent'anni...". Un'illusione che ha scatenato non poche polemiche. In attesa della prossima puntata.