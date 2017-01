Suor Cristina, Ellen DeGeneres scherza sulla protagonista di "The Voice Of Italy"

15:00 - Il talento Suor Cristina, la concorrente che ha incantato "The Voice Of Italy", ha conquistato in breve tempo tutto il mondo. Negli Stati Uniti la presentatrice Ellen DeGeneres è rimasta talmente affascinata dalla figura della religiosa che ha deciso di lanciare un talent "a tema", facendo il casting nei vari conventi. In sfida per la vittoria tre sorelle dalle doti nascoste: un'acrobata, una ventriloqua e... una ballerina di lap-dance.

La performance di Suor Cristina a "The Voice Of Italy", è diventata virale e molte celebrità di Hollywood hanno espresso la loro simpatia verso la religiosa. Tra queste anche Alicia Keys, che ha gradito molto la sua interpretazione di "No One", e Whoopi Goldberg, soddisfatta di vedere la suora canterina che interpretava in "Sister Act" diventare finalmente realtà.