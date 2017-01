Sanremo 2015, Carlo Conti: "Sarò anche il direttore artistico"

15:26 - Carlo Conti non sarà solo il presentatore del prossimo Festival di Sanremo, ma ne curerà anche la direzione artistica. "Sarò il direttore artistico e non avrò preclusioni sul cast. Benvenuti anche gli artisti dai talent" ha svelato all'agenzia Ansa. Bocca cucita, però, sui cantanti che calcheranno il palco dell'Ariston: "E' prematuro parlarne, non posso fare nomi. Ora c'è da preparare il regolamento".

L'intenzione del conduttore e direttore artistico è quella di riproporre la formula più classica del Festival: un solo brano in gara per ciascun artista. Sul fronte delle presenze femminili sul palco del Teatro Ariston, Conti non fa nomi. Tra le tante ipotesi possibili, si fanno i nomi di Loretta Goggi, che ha già confermato la sua disponibilità e anche quello di Laura Pausini che dopo il successo dell'evento "Ho creduto in un sogno" ha mostrato doti di conduttrice non indifferenti. Quest'ultima ipotesi resta però poco praticabile perché proprio a febbraio la cantante dovrebbe essere impegnata come coach per "La Voz Espana" ma nessuna conferma né smentita è ancora arrivata circa questo impegno televisivo.