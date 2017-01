Rocco Siffredi: "Sarò io il primo Filf "

10:47 - Rocco Siffredi è partito alla conquista di Budapest, la capitale europea del porno. Il re dell'hard è volato in Ungheria per girare il suo ultimo film, in cui compare nella doppia veste di regista e interprete. "Lucignolo" lo ha incontrato sul set e Rocco ha svelato in anteprima una novità che farà la gioia delle sue ammiratrici: "Ho creato i Filf, i 'Father I Like To F**k'. Sarò il primo rappresentante dei Filf".

L'impero di Rocco è in piena espansione e dopo aver creato un suo brand di successo (Rocco's World), ora il pornoattore è pronto ad aprire alcuni studios dedicati all'hard. "La mia idea è fare qui tutti i set e fare un tour turistico - spiega - Una versione standard e una live, in cui i set si animano. Fai il tour e ci sono i registi, le attrici e l'attore che stanno girando".



Una vita piena di sesso e belle donne la sua, ma l'incontro con la moglie Rosa è stato un vero e proprio colpo di fulmine: "Lei non era un'attrice, ma si è ritrovata a essere protagonista del film. Mi ha detto: 'Lo faccio solo con te'. Io ero contentissimo, ho annullato tutto il resto delle scene e l'ho fatto solo con lei".