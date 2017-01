22 giugno 2014 Paola Iezzi, la sua prima volta da attrice: "Esperienza bellissima e particolare" La cantante e dj in un cameo nel film "Ti amo troppo per dirtelo", andato in onda prima tv su Canale 5 Tweet google 0 Invia ad un amico

11:49 - C'era una presenza speciale nel film "Ti amo troppo per dirtelo", andato in onda su Canale 5 il 22 giugno in prima tv. E' quella di Paola Iezzi, la cantante e dj che per la prima volta si è messa alla prova nei panni di attrice. "Non ero mai stata su un vero set cinematografico - ha detto lei -. E' stata un'esperienza bellissima e insieme particolare".

Nessun cambio di percorso artistico. La Iezzi prosegue la sua carriera musicale, tanto che è ha ricevuto una nomination come "Best music" per la sua "Se Perdo te" all'International Fashion Film Awards 2014, per il quale la premiazione avverrà a San Diego il 26 luglio. Ma fare esperienze nuove è sempre un'opportunità. Tanto più con un regista come Marco Ponti. "Mi è sempre piaciuto moltissimo come regista e ho e sempre apprezzato visto tutte le cose che ha fatto. Quando mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto fare un cameo nel nuovo film che stava per girare a Torino, ho detto subito di si" ha spiegato lei.



"Io faccio la parte di una chicchissima 'garden designer' - ha continuato -. Quelle che sistemano addobbi floreali per grandi eventi e matrimoni. Quando dovevo dire la mia battuta ero emozionatissima. Mi trovavo su un grosso set con un bravissimo regista italiano e un cast di attori davvero top. Quel giorno sul set con me c'erano Jasmine Trinca, Francesco Scianna e Carolina Crescentini. Tra loro e la troupe c'era molta confidenza, come con una grande famiglia. Io ero un po' intimidita, ma sono stati tutti gentilissimi con me. E' stato come entrare in un mondo a parte".