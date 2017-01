9 luglio 2014 Pamela Anderson divorzia da Rick Salomon a pochi mesi dal sì L'ex bagnina di "Baywatch" archivia per la seconda volta le nozze con il produttore Tweet google 0 Invia ad un amico

09:48 - Pamela Anderson divorzia dal marito Rick Salomon solo pochi mesi dopo avergli detto di sì per la seconda volta. Ad annunciarlo il suo agente, attraverso un comunicato. L'ex bagnina di "Baywatch" ha presentato istanza di divorzio in un tribunale di Los Angeles, ma non ha voluto rivelare dettagli sulle loro "differenze inconciliabili". I due si erano sposati una prima volta nel 2007, ma il matrimonio era durato solo un anno.

"Abbiamo chiesto alla stampa di rispettare la privacy di Pamela e della sua famiglia durante questo periodo" si legge nel comunicato rilasciato dall'agente Ann Gurrola.



La Anderson sposò Salomon la prima volta nel 2007, dopo che erano stati amici per lungo tempo. La coppia divorziò l'anno successivo, rimanendo però in buoni rapporti. A gennaio l'attrice aveva annunciato di aver sposato Salomon per la seconda volta, dichiarando di essere "molto felice".



L'idillio, però, questa volta è durato solo pochi mesi e Pam si è ritrovata a dover gestire il suo quarto divorzio. Prima del doppio matrimonio con Rick Salomon, infatti, la modella di Playboy è stata sposata con i musicisti Tommy Lee (1995-1998) e Kid Rock (da luglio a novembre del 2006).