Mediaset, per l'autunno si punta su un nuovo talent e su "Zelig" a più voci

11:19 - Un nuovo talent, "Tu sì que vales", e il ritorno di "Zelig" con un'inedita conduzione a rotazione. Sono solo alcune delle sorprese che Mediaset prepara per il prossimo autunno, che vedrà confermati i piatti forti del menu settimanale di Canale 5: da "C'e' posta per te" alla fiction, da "Avanti un altro!" agli show del pomeriggio. Su Italia 1, invece, Piero Chiambretti è stato 'promosso' a settembre con il suo "Supermarket".

"Tu sì que vales" è un talent di origine spagnola, che mette a disposizione il palcoscenico per chiunque voglia esibire il proprio talento. Il nuovo talent dovrebbe essere destinato a presidiare il sabato sera dell'ammiraglia Mediaset, prima di cedere il testimone a Maria De Filippi con l'inossidabile "C'e' posta per te".



Novità in vista anche per la conduzione di "Zelig". Durante le dieci puntate a introdurre comici storici ed emergenti saranno volti sempre diversi, in coppia e non solo.



Spazio come sempre anche alla fiction con la nuova stagione di "Squadra Antimafia" e il ritorno dei "Cesaroni", che aprirà al tema dell'omosessualità con l'arrivo del quarto fratello gay (Edoardo Pesce). Confermata anche la squadra del pomeriggio e del preserale, con Maria De Filippi, Barbara D'Urso e Paolo Bonolis in staffetta con Gerry Scotti. In seconda serata tornerà il programma di approfondimento "Matrix".

Sorprese in arrivo su Italia 1 dove restano confermate "Le Iene" con Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa's, mentre al timone di "Colorado" ritroveremo la coppia Diego Abatantuono-Chiara Francini. Dopo l'esperimento estivo promosso Chiambretti, che a settembre riaprirà il suo "Supermarket".



La quarta stagione di "Downton Abbey" è il gioiello del palinsesto di Retequattro, che riproporrà anche un mix di attualità con "Quinta colonna" e cronaca con "Quarto grado", senza dimenticare il meglio della documentaristica internazionale con "Life".