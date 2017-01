Laura Pausini sarà coach a "La Voz Mexico"

09:25 - Laura Pausini inizierà una nuova esperienza televisiva, dopo il successo di "Stasera Laura - Ho creduto in un sogno", ma stavolta in Messico. La cantante infatti sarà uno dei quattro coach di "La Voz Mexico", ossia la versione messicana di "The Voice". Al suo fianco ci sarà Julion Alvarez, a capo di una delle band più famose di quel Paese. Per gli altri due coach si fanno i nomi di Ricky Martin e Yuri. Il talent dovrebbe iniziare il 7 settembre.

La proposta era stata già fatta da tempo e infatti da mesi si faceva il suo nome come possibile coach del talent show. Poi è arrivato il sì finale, confermato dal sito ufficiale del programma, e la cantante italiana sarà una delle protagoniste di uno dei format musicali più popolari al mondo. Sarà una nuova esperienza per la Pausini dal momento che non ha mai partecipato, come protagonista, ad un talent show. Che sia una sorta di "palestra" in vista di un nuovo show musicale tutto italiano?



"In questi mesi ho ricevuto proposte per partecipare come giudice da molti Paesi nel mondo. - spiega Laura in una nota - Ci abbiamo pensato molto e abbiamo deciso, con la mia famiglia, di partire per l’amato Messico. Sono molto felice di iniziare questa mia nuova avventura proprio con loro, devo molto al pubblico messicano, sono persone che amo e che mi rispettano dal primo giorno in cui mi hanno conosciuta".



"Passerò molti mesi con la mia famiglia in Messico e sono certa che imparerò molte cose a livello umano, culturale e artistico, - racconta - ecco perché ho deciso di accettare il loro invito. Dopo 20 anni di carriera ho più voglia che mai di imparare nuove cose e penso di poter dare un mio personale giudizio cercando di aiutare la carriera di chi ancora non ha avuto la sua chance. E’ una responsabilità fortissima perché si decide in base al proprio gusto personale, spero solo di riuscire a trovare un talento che, chissà, un giorno potrebbe arrivare anche in Italia".



In occasione di questa partecipazione, uscirà una nuova edizione di "20 Grandes Exitos", la versione in lingua spagnola di 20 The Greatest Hits, con 3 nuovi duetti "Sino a ti" con Thalia, "Donde quedo solo yo" con Alex Ubago e "Entre tu y il mi mares" con Melendi.



Tra l'altro Laura dal 24 luglio terrà un concerto a Lima in Però con il suo The Greatest Hits World Tour. Poi unica tappa italiana all'Arena di Verona il 9 settembre per poi, ad ottobre, tenere un concerto a Los Angeles il 18 ottobre, a Las Vegas il 19, Chicago il 23, il 25 ad Atlantic City e il 26 a Mashantucket.