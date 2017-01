13 maggio 2014 I Simpson ospitano i Griffin: le due famiglie culto dei cartoon si incontrano L'episodio crossover intitolato "The Simpson Guy", andrà in onda a settembre sulla Fox Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:38 - Cosa succede quando due cartoni di culto si incontrano? Potremo averne un'idea a settembre, quando andrà in onda "The Simpson Guy", ovvero l'episodio nel quale si incontreranno le famiglie dei Simpson e quella di Family Guy, da noi meglio noti come i Griffin. Per il momento ci sono solo due immagini diffuse dalla Fox e una trama dell'episodio. I super fan sono allertati.

Nell'episodio, che andrà in onda con il via della nuova stagione televisiva statunitense, si vedranno i Griffin in trasferta, arrivare nella cittadina di Springfield. Ad accoglierli troveranno proprio Homer, che darà il benvenuto a braccia aperta ai suoi nuovi "amici albini".



Ogni personaggio troverà così il suo contraltare: Peter e Homer stringeranno amicizia, anche se si troveranno a litigare per decidere qual è la migliore birra della città; Stewie Griffin sarà ossessionato da Bart Simpson e dai suoi calzoncini fuori moda; Lisa prenderà a cuore la situazione della perennemente depressa Meg e proverà a trovare qualcosa in cui anche lei può eccellere. Infine Marge e Lois troveranno il modo di stringere amicizia.