Happy Days, quarant'anni di nostalgia

09:03 - La prima puntata è andata in onda il 15 gennaio 1974 sulla rete americana Abc. "Happy Days", una delle serie più amate, è nata dalla penna di Garry Marshall ed ha come protagonista la famiglia Cunningham sullo sfondo dell'America tra gli Anni 50 e 60. Dopo quarant'anni mamma Marion, papà Howard, i figli Richie e Joanie Louise, senza dimenticare il "bullo" Fonzie sono rimasti nella memoria e nel cuore di tante persone.

Il debutto italiano risale alla stagione '77-'78 su Rai Uno con successo di ascolti enorme che si è protratto per anni. La famiglia Cunningham era retta da papà Howard (interpretato da Tom Bosley), proprietario di un negozio di ferramenta a Milwaukee, e da mamma Marion (Marion Ross) casalinga (quasi) perfetta. Poi il figlio maggiore Richie, rosso e lentigginoso, e la minore Joanie Louise (Erin Moran). Il gruppetto dei ragazzi che spesso si ritrovava al fast food "Arnold's, hamburger" era formato da: Ralph Malph (Donny Most), Potsie (Anson Williams) e Chachi (Scott Bajo). Ma il protagonista più amato era Arthur Fonzarelli, detto Fonzie, meccanico rubacuori a cui bastava alzare i pollici ed esclamare "Ehi" per far svenire uno stuolo di ragazze attorno a lui.