Festival di Sanremo: Marco Mengoni, Gino Paoli, Cristiano De André emozionano

10:48 - Il Festival di Sanremo ha celebrato i cantautori. I 14 Big hanno reinterpretato cover con amici e colleghi. Sul palco attori come Violante Placido e Riccardo Scamarcio, ma anche Kekko dei Modà e Fiorella Mannoia. Ospiti Paolo Nutini, Enrico Brignano, Gino Paoli e Luca Zingaretti. Il vincitore delle Nuove Proposte è Rocco Hunt. A Zibba il Premio della critica Mia Martini. Premio Miglior arrangiamento a "Per sempre (e poi basta)" di Renzo Rubino.

Marco Mengoni apre con Sergio Endrigo - L'ospite speciale che ha aperto la kermesse è stato il vincitore dello scorso anno Marco Mengoni. Il cantautore ha scelto “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo. "Sono molto felice di essere qui e grazie per questo anno incredibile che mi avete regalato”, ha commentato.



Rocco Hunt trionfa tra i Giovani e a Zibba va il Premio della critica - Duello all'ultima nota tra Rocco Hunt (“Nu juorno buono”), Zibba, Diodato (“Babilonia”), Zibba (“Senza di te”) e The Niro (“1969”) ma a trionfare è Rocco Hunt, seguito da Diodato, Zibba e infine The Niro. Zibba ha vinto con 42 voti il Premio della Critica Mia Martini. Hanno votato 111 giornalisti accreditati alla Sala Stampa Ariston Roof. Al secondo posto Rocco Hunt (24), seguito da Diodato (20), The Niro (11), Filippo Graziani (9), Bianca e Veronica De Simone (1)



I 14 Big hanno omaggiato i grandi cantautori. Ecco le pagelle - I Perturbazione con Violante Placido in “La donna cannone” di Francesco De Gregori (4). Francesco Sàrcina e Riccardo Scamarcio hanno scelto “Diavolo in me” di Zucchero (7). Frankie hi-nrg mc con Fiorella Mannoia in “Boogie” di Paolo Conte (8). Noemi ha scelto “La costruzione di un amore” di Ivano Fossati, brano già interpretato quando era a “X Factor” nel 2009 (8). Il primo classificato nella categoria dei Big Francesco Renga ha cantato “Un giorno credi” di Edoardo Bennato con Kekko dei Modà (5). Quest'ultimo ha invitato Renga per le date che i Modà faranno negli stadi, l’11 luglio all’Olimpico di Roma e il 19 a San Siro, Milano. Ron ha omaggiato il suo amico Lucio Dalla con “Cara” (8). Arisa con i Whomadewho in “Cuccurucucu” di Franco Battiato (8). Raphael Gualazzi e Bloody Beetroots con Tommy Lee cantano in “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno (5). Cristiano De André al pianoforte ha rievocato “Verranno a chiederti del nostro amore” del padre Fabrizio, emozionando la platea (9). Renzo Rubino con Simona Molinari nel nuovo arrangiamento di “Non arrossire” di Giorgio Gaber (7). Giusy Ferreri con gli attori Alessio Boni e Alessandro Haber canta “Il mare d'inverno” di Enrico Ruggeri, portato al successo da Loredana Berté (6). Antonella Ruggiero ha proposto “Una Miniera” dei New Trolls con i DigiEnsemble Berlin che hanno suonato con smartphone e tablet come fossero strumenti musicali (7). Giuliano Palma in “I say i' sto cca'” di Pino Daniele (6). Riccardo Sinigallia (escluso dalla gara perché il brano non era inedito) con Paola Turci, Marina Rei e Laura Arzilli in “Ho visto anche degli zingari felici” di Claudio Lolli (7).



Gino Paoli, momento di commozione - Il cantautore ha omaggiato la canzone d'autore eseguendo, accompagnato al pianoforte da Danilo Rea, “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco e “Il nostro concerto” di Umberto Bindi. Non poteva mancare poi uno dei successi della carriera di Paoli “Il cielo in una stanza”.



Riccardo Sinigallia canterà la sua canzone alla finale ma fuori gara - Il cantautore si è presentato sul palco per scusarsi e confessa che ingenuamente si è esibito con la canzone esclusa dalla gara “Prima di andare via”, davanti a poche persone. In ogni caso Fabio Fazio l'ha invitato alla finalissima per esibirsi lo stesso, anche se fuori gara.



Enrico Brignano e Luca Zingaretti tra impegno ed evasione - Ospiti speciali gli attori Luca Zingaretti e Enrico Brignano. Il primo ha letto un monologo sulla bellezza di Peppino Impastato, mentre il secondo ha omaggiato Aldo Fabrizi con “Lulù”.



I componenti della giuria di qualità tra i Giovani e i Big - La giuria di qualità valuta non solo i cantanti delle Nuove Proposte ma anche i Big nella serata finale di sabato. Il Presidente è Paolo Virzì e ci sono anche Silvio Orlando, Piero Morandi, Silvia Avallone, Paolo Jannacci, Piero Maranghi, Aldo Nove, Lucia Ocone, Silvia Orlando, Giorgia Surina, Rocco Tanica e la violinista Anna Tifu.