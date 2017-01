17 febbraio 2014 Ellen DeGeneres Portia De Rossi: un bacio per scacciare le voci sul divorzio La conduttrice coccola la sua compagna, alla faccia di chi le dava in crisi Tweet google 0 Invia ad un amico

14:20 - Splende il sole su Ellen DeGeneres e Portia De Rossi, che smentiscono le voci su un possibile divorzio baciandosi appassionatamente in mezzo alla strada e mostrando ai fotografi le fedi. La conduttrice tv americana coccola la compagna per le vie di Hollywood, riempiendola di baci e attenzioni sotto l'occhio attento dei paparazzi. La crisi sembra passata e le due bionde sono innamoratissime come il primo giorno.

Sposate dal 2008, Portia ed Ellen sembrano avere grandi progetti per il futuro. La coppia ha infatti recentemente acquistato una villa losangelina dal valore di 40 milioni di dollari, con sei camere da letto e ben nove bagni. Che siano intenzionate ad allargare la famiglia?



Secondo i tabloid americani la villa sarebbe in realtà un regalo "riparatore" della DeGeneres, che avrebbe parecchie cose da farsi perdonare. La gelosia della conduttrice sarebbe infatti alla base della crisi con la bella attrice australiana. "Portia e Ellen non sono mai state sullo stesso piano, come dovrebbe essere in un rapporto sano - ha rivelato una fonte al magazine "Star" - Ellen legge le mail di Portia e controlla il suo telefono per vedere con chi ha parlato. Non la lascia uscire con i suoi amici e decide lei chi può venire a casa".