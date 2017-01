1 gennaio 2014 E' morto James Avery, lo zio Phil del "Principe di Bel Air" Uno dei protagonisti della celebre serie tv degli anni 90 che consacrò Will Smith. Aveva 65 anni Tweet google 0 Invia ad un amico

22:05 - Si è spento a 65 anni James Avery, attore americano noto agli italiani per il suo ruolo nella nota serie tv degli anni 90, "Willy il principe di Bel Air". Era da poco tempo malato. A darne la notizia è stata la moglie, Barbara, al suo fianco fino all'ultimo. Su Twitter la conferma anche di un altro protagonista della serie, Alfonso Ribeiro, che interpretava il figlio Carlton: "Ho perso un padre".

La serie fu anche il trampolino di lancio per l'attore Will Smith. James Avery è stato anche un grande doppiatore. Prima di intraprendere la carriera della cinematografia aveva combattuto per l'esercito statunitense in Vietnam, una volta tornato negli Stati Uniti ha abbandonato la carriera militare per recarsi a San Diego e cercare fortuna nel mondo della sceneggiatura.



Nella sua carriera di attore è riuscito ad aggiudicarsi ancche un Emmy, gli oscar della tv. E' morto il 31 dicembre nell'ospedale di Los Angeles dove era ricoverato a seguito delle complicazioni di salute dovute ad un'operazione chirurgica.

I'm deeply saddened to say that James Avery has passed away. He was a second father to me. I will miss him greatly. pic.twitter.com/UrW0EeBFbO

— Alfonso Ribeiro (@alfonso_ribeiro) 1 Gennaio 2014