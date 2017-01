Costantino Vitagliano: "Sesso con le ex"

11:09 - Fra poco festeggerà i suoi primi quarant'anni, intanto l'ex tronista Costantino Vitagliano racconta a "Domenica Live" i particolari sulle sue storie d'amore ai tempi di Uomini e Donne, con Alessandra Pierelli in primis. "Con tante mie ex fidanzate è capitato di aver fatto sesso anche dopo finita la storia. Non è colpa mia, sono le donne che me lo permettono", racconta.

Costantino assicura che con "quasi con tutte le ex fidanzate, c'è sempre stato un ritorno" e poi parla della sua storia più famosa, con Alessandra. "L'amore è durato due anni, penso - racconta - Non mi ricordo. Più che amore, in quel momento, è stato tutto un susseguirsi di vicende che ci hanno avvicinato, è partito tutto da un programma. Il sentimento c'era ma era un amore di alti e bassi".



Al settimanale "DiPiù" aveva confessato anche un ritorno di fiamma, poi troncato per la paura che fosse solo una mossa per avere popolarità da parte della Pierelli. Adesso però fa marcia indietro: "Le chiedo scusa per la copertina, ho bellissimi ricordi di quello che è stato, è stato sotto gli occhi di tutti".