Costantino Vitagliano: "Con la mia fidanzata faccio sesso tre volte al giorno"

10:38 - E' innamoratissimo Costantino Vitagliano, tanto che confessa di "fare l'amore due o tre volte al giorno" con la bellissima Elisa Mariani. A "Novella2000" l'ex tronista ammette di essere "fissato con il sesso". Tanto che quando lavorava come spogliarellista racconta che lo faceva "con tre, quattro donne a sera". Insomma, non ha perso il vizietto...

"Con Elisa lo facciamo due o tre volte al giorno - sottolinea Costantino - Mi sembra il minimo, la mia compagna mi piace tantissimo. Per me è addirittura poco, quando lavoravo come spogliarellista facevo sesso con tre, quattro donne a sera. Stavo sempre nudo, circondato da ragazze bellissime, nude pure loro. Come facevo a non provarci? Anzi a volte erano le ragazze che ci provavano con me".



Adesso però Vitagliano è innamorato di una sola donna, che adora: "Di lei mi piace tutto. Le mani e i piedi. Poi guardo il viso, le caviglie, il fondo schiena, il seno. Ma le mani sono fondamentali". L'ex tronsita dice di non avere regole a letto, ma assicura di "non stare fermo".