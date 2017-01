Carmen Russo: "Una fiction in stile Casa Vianello con mia figlia Maria"

10:18 - La maternità a 53 anni ha dato una nuova carica a Carmen Russo, che insieme al marito Enzo Paolo Turchi e alla figlia Maria ha deciso di condividere con i telespettatori la sua vita tra le mura domestiche. "Stiamo preparando una divertente serie tv sulla nostra realtà di genitori prendendo spunto da Casa Vianello - ha confessato la Russo a "Dipiù Tv" - Maria, che a febbraio compirà un anno, sarà anche lei protagonista".

A neanche un anno di vita la piccola di casa Turchi debutterà quindi nel mondo dello show-biz, anche se mamma Carmen ci tiene a precisare: "Al primo posto c'è comunque lei e poi viene tutto il resto. Abbiamo una tata che ci aiuta quando siamo fuori, ma non è fissa. Per quanto possibile vogliamo occuparci noi delle sue necessità pratiche".



Per la sua carriera da attrice Maria non si separerà mai dai genitori: "Sarà una striscia quotidiana le cui riprese di registrano prevalentemente in casa nostra. Mostrerà la nostra vita di coppia, con i nostri approcci al mestiere di genitori. Filmeremo con la telecamera pezzetti di realtà e la nostra Maria sarà ospite speciale negli episodi che prendono spunto dalla vita reale".