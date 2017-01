16 aprile 2014 Blu Beach: cartoline dal Paradiso Nel nuovo programma di Rete4 le spiagge più belle del mondo in compagnia di Alessia Ventura e Alessia Reato Tweet google 0 Invia ad un amico

18:30 - L’appuntamento è per ogni domenica a partire dal 27 aprile: per cinque settimane, alle ore 13:50, su Rete4 sono in onda gli scenari marini più belli del pianeta. A farci da guida è Blu Beach Paradyse Story, il nuovo programma che racconta tutto già dal suo titolo: un nuovo format televisivo interamente dedicato alle spiagge più belle del mondo. Alessia Ventura e Alessia Reato sono le viaggiatrici d’eccezione che da Palm Beach, nell’atollo maldiviano di Lhaviyani, nel cuore dell’Oceano Indiano, ci fanno sognare accompagnandoci in mete da sogno.

Il nuovo programma ci porta alla scoperta di spiagge bianchissime e mare cristallino, tra i colori più belli della natura e i luoghi più incontaminati in cui anche i sogni diventano realtà.



Un susseguirsi di immagini spettacolari dall’Oceano Atlantico al Pacifico, dalla Polinesia alle Maldive, dalle spiagge selvagge del Madagascar alle isole greche, dalle incontaminate Fiji all’esclusiva Mauritius, dalle Virgin Island alla Nuova Caledonia, dalle Bahamas alle sperdute isolette del Borneo malese, dalle splendide Seychelles a San Blas, dall’Isola di Pasqua alla magia dell’Egitto, fino a Miami Beach.



Alle due Alessie si affianca Patricia Manfield, giovane fashion blogger, che arricchisce il programma con una chiave moderna e tante chicche glamour.

L’appuntamento con BLU BEACH - PARADYSE STORY è a partire da domenica 27 aprile per cinque settimane, alle ore 13:50, su Rete 4.