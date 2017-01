Beppe Grillo nel salotto di Bruno Vespa: a "Porta a porta" il 19 maggio

15:32 - Beppe Grillo sarà ospite della trasmissione "Porta a Porta" lunedì 19 maggio, in seconda serata. E' stata la stessa redazione del programma condotto da Bruno Vespa ad annunciare l'ospitata del leader del Movimento 5 Stelle.

Sembra lontano anni luce il periodo in cui in Grillo vietava espressamente agli appartenenti al suo movimento di partecipare a talk show, pena l'espulsione. Adesso si mette in gioco lui in prima persona e lo fa andando ospite nel salotto di Bruno Vespa, in quel programma che per molto tempo è stato definito "il terzo ramo del Parlamento".



Grillo parteciperà lunedì 19, in pieno rush finale nella campagna elettorale per le elezioni europee del 25 maggio. Non è stato specificato se sarà in studio o in collegamento, ma il comunicato lascerebbe pensare alla prima ipotesi.



GRILLO ESPELLE DEFRANCESCHI, IN EMILIA SCOMPARE IL GRUPPO M5S - Andrea Defranceschi, consigliere regionale M5S dell'Emilia Romagna, "è stato sospeso dal movimento e diffidato a utilizzarne il simbolo". L'annuncio viene pubblicato sul blog di Beppe Grillo dopo che la Corte dei Conti della Regione ha chiesto a tutti i partiti di restituire i fondi delle spese del 2013. Ai Cinquestelle viene infatti domandata la restituzione di 22mila euro.



"Andrea Defranceschi era già in lista di attesa per l'espulsione, i rilievi della Corte dei Conti sono solo un pretesto, Grillo e Casaleggio non aspettavano altro". Ne è sicuro l'ex M5s Giovanni Favia, simbolo degli espulsi e che con Defranceschi sedeva nello stesso gruppo della Regione Emilia-Romagna, primo a segnare un exploit elettorale con il 7% nel 2010, due eletti, allora impensabile. Un gruppo ora senza consiglieri. "Il kapò ha espulso Andrea", twitta, e ormai non è piu' "cronaca politica", ma "saga epica".