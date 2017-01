Amici 13, Deborah Iurato dopo la vittoria: "Le critiche negative mi aiutano"

09:41 - Incredula ma determinata a continuare il percorso iniziato ad "Amici 13". Abbiamo raggiunto Deborah Iurato, vincitrice del talent show di Canale 5 e ci ha confessato: "Ho superato molti ostacoli, sono cresciuta artisticamente e ho anche capito che le critiche negative mi aiutano. Non smetterò mai di studiare e migliorare". Fiorella Mannoia ha scritto un brano per lei: "Mi ha consigliato di togliere nell'interpretazione anziché aggiungere".

Qual è il tuo bilancio a poche ore dalla vittoria?

Ancora non ho realizzato bene quello che è successo. E' stato tutto così inaspettato e per me è stata una gioia enorme aver vinto, oltre che una emozione assolutamente insperata.



Pensavi di vincere?

Vedevo che i Dear Jack, che sono bravissimi, avevano un impatto molto forte in studio ed erano seguitissimi. Ero convinta vincessero loro.



Perché hai partecipato ad "Amici"?

Sono entrata al quarto tentativo. Ho voluto fortemente far parte solo di questo talent show perché ho sempre ammirato il fatto che fosse una scuola con grandi professionisti in cui sicuramente avrei potuto imparare qualcosa.



E come è andata?

E' andata esattamente come immaginavo. E' stato bello poter lavorare con i professori, ascoltare le loro critiche e i loro consigli ed è anche per questo che posso dire di essere cresciuta artisticamente e migliorata ma non voglio fermarmi.



Hai anche cambiato look...

E non solo (ride, ndr)! Sono anche parecchio dimagrita.



Fiorella Mannoia ha scritto per te "Anche se fuori è inverno". Che consigli ti ha dato?

E' stato un grande onore averla conosciuta e ricordo quel pomeriggio quando me la sono vista davanti, sono scoppiata a piangere! E' stata carinissima e mi ha detto che nell'interpretazione a volte è meglio togliere che aggiungere. Ha ragione.



E' vero che sei fidanzata?

Sì da due anni e mezzo e non è un cantante!