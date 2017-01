Alessia Reato-Alessia Ventura, bikini in tv

19:17 - Abbronzate, in bikini, il fisico al top. No, Alessia Ventura e Alessia Reato non sono in vacanza. Ma scoprono le spiagge più belle e i mari più cristallini del mondo per lavoro. Perché sono alla guida (con la blogger Patricia Manfield) di "Blu Beach Paradyse Story", cinque appuntamenti dedicati alla scoperta dei luoghi incontaminati del pianeta, al via da domenica 27 aprile, alle 13.55 su Retequattro.

Le mete da sogno vanno dall’Oceano Atlantico al Pacifico; dalla Polinesia alle Maldive; dal Madagascar alle isole greche; dalle Fiji alle Mauritius; dalle Virgin Island alla Nuova Caledonia; dalle Bahamas al Borneo malese; dalle Seychelles a San Blas; dall’Isola di Pasqua, all’Egitto e Miami Beach.



Ogni mercoledì, VideoMediaset e Tgcom24 (Viaggi), proporranno in anteprima le immagini della puntata domenicale. All’indirizzo video.mediaset.it saranno disponibili anche le videoclip dedicate al backstage del programma. Inoltre, ogni giovedì, le protagoniste di “Blue beach” daranno in diretta anticipazioni e curiosità del loro viaggio attraverso i microfoni di RTL 102.5.