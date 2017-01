30 luglio 2014 Alessandra Amoroso scalda l'estate musicale di Canale 5 In onda in prima serata il live dall'Arena di Verona. Ospiti speciali Annalisa, Emma, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Moreno e Giorgio Panariello Tweet google 0 Invia ad un amico

09:01 - In prima serata su Canale 5 mercoledì 30 luglio va in onda "Alessandra Amoroso in Amore Puro". E' il film del concerto-evento che la cantante ha tenuto lo scorso 19 maggio sul palco dell'Arena di Verona con la regia di Roberto Cenci. Tantissimi gli ospiti sul palco: Annalisa, Emma, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Moreno e Giorgio Panariello.

Un appuntamento per rivivere il concerto che ha chiuso la parte primaverile di "Amore puro Tour" che continua nella versione estiva. Ecco le prossime tappe in calendario: 14 agosto Nettuno (RM) (Stadio del Baseball), 16 agosto Melpignano (LE) (Piazza ex Convento degli Agostiniani), 19 agosto Diamante (CS) (Anfiteatro), 21 agosto Catanzaro (Arena Magna Grecia), 23 agosto Palermo (Teatro di Verdura), 24 agosto Taormina (ME) (Teatro Antico).