"House of Cards" esce dalla tv per fare gli auguri a Bill Clinton

10:09 - Dopo aver scandagliato le ombre del sistema politico americano, adesso la serie tv "House of Cards" ha invaso anche il mondo reale. In una clip il protagonista Frank Underwood (interpretato da Kevin Spacey) telefona infatti a Hillary Clinton spacciandosi per il marito Bill, per assicurarsi che la consorte non si scordi del suo compleanno. Un pretesto dello show per fare gli auguri all'ex Presidente, che il 19 agosto compie 68 anni.

Nella telefonata il protagonista la prega di esaudire il suo più grande desiderio: avere un cucciolo di elefante. Hillary, però, non sembra essere molto d'accordo: "E' una decisione importante, che prenderò quando sarò pronta. Potrebbe essere pericoloso per i cani".



Ma il senatore Underwood non si lascia scoraggia e ribatte: "Se è maschio lo voglio chiamare Frank, se femmina invece Claire (i nomi dei protagonisti di "House of Cards" ndr.)". A quel punto l'ex first lady smaschera l'impostore e si rivolge direttamente all'attore Kevin Spacey: "Kevin non puoi semplicemente mandare una cartolina d'auguri a mio marito?". Nel finale - in pieno stile "House of Cards" - si palesa il 'mandante' della missione: lo stesso Clinton che con un messaggio chiede al 'collega': "Quindi, niente elefante?".