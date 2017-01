14 marzo 2014 "Giass", parte domenica la "missione impossibile" di Luca e Paolo Presentata la nuova trasmissione della prima serata domenicale di Canale 5. L'autore è Antonio Ricci che dice: "In questi anni di crisi ho visto una lucina, era ora di proporre qualcosa di nuovo" Tweet google 0 Invia ad un amico

21:41 - Parte domenica, in prima serata su Canale 5, "Giass", programma condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu e di cui è autore Antonio Ricci. "Sappiamo bene che è una missione impossibile - ha detto Ricci in occasione della presentazione -, ma l'importante è divertirsi. Ho intravisto una lucina accendersi in questi anni di crisi e credo che sia il momento di proporre qualcosa di nuovo, andando alla ricerca delle eccellenze italiane"

"Giass" (che è l'acronimo di Great Italian Association, ma anche, come ha scherzato Ricci durante la presentazione, un'assonanza con il jazz, con la cristallizzazione del ghiaccio o con le grattachecche) se la dovrà vedere subito con una corazzata, ovvero la nuova serie di "Un medico in famiglia". Proprio per questo Ricci parla di "mission impossible", ma allo stesso tempo c'è il gusto della sfida e del lanciare un progetto nuovo. "Proporremo qualcosa di inedito andando alla ricerca delle eccellenze italiane, ovviamente tutto in stile comico e spregiudicato all'insegna del varietà".



Nelle cinque puntate previste si alterneranno una trentina di comici, ci saranno monologhi, imitazioni di personaggi come il presidente della Repubblica, interpretato da Pino Caruso, o del presidente della Camera Laura Boldrini. In ogni puntata verrà organizzato una specie di campionato italiano tra le tre macro regioni, valutato da una giuria di extracomunitari presieduta da Andy Luotto. "Il nostro obiettivo è portare un pubblico pregiato, attivo a Canale 5 - ha detto il direttore della rete Giancarlo Scheri - questa è la nostra sfida e abbiamo bisogno programmi nuovi".