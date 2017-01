28 aprile 2014 "Amici 13", Matteo Renzi non sarà da Maria De Filippi Alla base della decisione ci sarebbe un'indicazione dei vertici Mediaset, preoccupati per il rispetto della par condicio Tweet google 0 Invia ad un amico

09:16 - Matteo Renzi sarebbe dovuto tornare ad "Amici 13" dopo un anno. Era tutto pronto per il premier per la registrazione della puntata questo pomeriggio negli studi di Maria De Filippi, in onda poi sabato 3 maggio su Canale 5. A quanto apprende l'agenzia Ansa, Renzi non sarà presente. Alla base della decisione ci sarebbe un'indicazione dei vertici Mediaset, preoccupati per il rispetto della par condicio in vista delle elezioni europee del 25 maggio.