"Amici 13": ironia tra Maria De Filippi e Robert De Niro, Sara e Denny eliminati

09:07 - "Inizia la battaglia e cercherò di vincere tutte e due le manche", così il coach della Squadra Bianca Moreno ha aperto la seconda puntata di "Amici 13". Il rapper è stato di parola perché Erica e Denny della Squadra Blu di Miguel Bosé sono stati eliminati. Kylie Minogue ha duettato con Giada, cantante dei Blu, mentre per tutta la serata Maria De Filippi e il premio Oscar Robert De Niro, giudice speciale, si sono simpaticamente punzecchiati.

La prima manche si è aperta Miguel Bosé che ha schierato la cantante Giada per il duetto con ospite. E l'ospite era l'illustre Kylie Minogue. Le due hanno cantato su “Can't Get You out of My Head” ma Giada ha mostrato dei limiti con la pronuncia e non è riuscita dare un quid in più al brano. Moreno ha risposto rappando con “Prova microfono”, tratto dal nuovo album “Incredibile”, e facendosi accompagnare dalla sua crew i Knef. Uno show nello show ricco di energia. I Dear Jack si sono cimentati con “La luce dell'Est” di Lucio Battisti, riuscendo a darne una chiave personale con una buona resa. Un brano certamente non facile da eseguire. Moreno ha schierato Deborah con “Ave Maria” che ha esaltato le sue già note doti canore. La band Carboidrati poi ha proposto “4-3-1943” di Lucio Dalla, restando sempre fedele alla propria cifra stilistica, mostrata in altre cover. Per il ballo si sono esibiti Christian dei Blu, Vincenzo con la partner Giovanna si è cimentato in un ballo latino-americano mentre Oscar ha proposto un assolo di danza classica. Vittoria per la Squadra Bianca dunque Sara dei Blu abbandona il talent show.



La seconda manche si è aperta con Paolo della Squadra Bianca che ha interpretato la difficilissima “Who Wants To Live Forever” dei Queen in maniera convincente. I Dear Jack hanno risposto con “Charlie fa surf” dei Baustelle, un brano finalmente più adatto alle loro corde ma l'esibizione è stata un po' fuori le righe con qualche problema di intonazione, come ha sottolineato anche Gabry Ponte. Giada si è riscattata - in positivo - nella seconda manche con “XO” di Beyoncé. Deborah ha duettato con la seconda ospite musicale Birdy in “People Help The People”. Una esibizione gradevole grazie al feeling tra le due cantanti. Ancora una volta Giada è tornata sulla scena con il (gradevole) duetto insieme a Nick su “The Lady Is A Tramp”. L'altro duetto è stato tra Paolo e Deborah su “One Night Only”, le due voci più potenti del talent si sono unite su una cover storica. Denny ha poi incontrato sul palco il suo amico Fedez. Quest'ultimo per la prima volta si è presentato con la chitarra e insieme con Giada e Denny ha cantato la sua “Cigno Nero”. Per il ballo si sono succeduti sul palco Federica dei Bianchi, Christian e Oscar dei Blu per il ballo corale e Lorenzo dei Bianchi. Ancora una volta i Bianchi hanno vinto e a uscire è stato il rapper Denny dei Blu.



La serata ha visto protagonista anche la conduttrice ed ideatrice del talent show, Maria De Filippi, con Robert De Niro. I due si sono punzecchiati dal momento che il premio Oscar si rifiutava di dare dei giudizi palesi sulle varie performance dei ragazzi. La De Filippi ha tentato in tutti i modi di estorcere un parere a De Niro con ironia e piccoli trucchi. L'attore ha affiancato gli altri tre giudici fissi Luca Argentero, Sabrina Ferilli e Gabry Ponte.



"AMICI" CRESCE IN TELESPETTATORI E VINCE ANCORA LA SFIDA DEL SABATO - "Amici” raggiunge il 20.84% di share e 4.652.000 spettatori, mentre il baby talent di Raiuno si ferma al 18.44% di share, pari a 4.189.000 spettatori. Sul dato commerciale (15/34 anni) “Amici” triplica “Ti lascio una canzone” (31.71% di share mentre Raiuno è fermo del 9.03% di share).