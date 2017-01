Tgcom24 arriva anche in radio

09:11 - Il sistema Tgcom24 aggiunge un altro tassello per diventare sempre più multimediale. Oltre che sulla tv digitale e satellitare, sul web e su tutti i device mobili, da oggi, infatti, quattro emittenti radiofoniche trasmetteranno in diretta i notiziari dell'all news di Mediaset. Le breaking news di TgCom24 andranno in onda in contemporanea su R101, Radio Italia, Radio Subasio e Radio Norba.

Si tratta di un'audience potenziale di 8 milioni di radioascoltatori. Saranno quattro gli appuntamenti quotidiani con l'informazione di Tgcom24 nelle fasce di maggior ascolto: alle 8, alle 9, alle 18 e alle 19.



"L'all news di Mediaset conquista anche la radio, arricchendo ulteriormente la nostra offerta multimediale - ha commentato il direttore di Tgcom24, Alessandro Banfi -. Sin dalla sua nascita, l'obiettivo principale di Tgcom24 è poter informare l'utente ovunque si trovi: davanti alla tv, su internet, mentre utilizza un tablet o il suo smartphone. E ora anche mentre ascolta la radio, un mezzo di comunicazione straordinario che sono certo ci darà grandi soddisfazioni".