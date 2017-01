Naike Rivelli si mette a nudo e rivela: "Non faccio sesso da tre mesi"

08:44 - Naike Rivelli ha un'attività molto intensa sui social network e non ha alcun imbarazzo a mostrarsi, spesso, senza veli. Una volta è nuda in salotto, poi nella vasca da bagno. Insomma, come ha confessato anche a "Lucignolo 2.0", oggi ha un buon rapporto col proprio corpo. Nonostante ciò la figlia di Ornella Muti confessa: "Non faccio sesso da tre mesi. Ho voglia di innamorarmi di un uomo... o una donna".