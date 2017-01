Italia's Got Talent, trionfa il ventriloquo Samuel Barletti

12:55 - Ha emozionato e divertito come ventriloquo e alla fine il pubblico l'ha premiato preferendolo tra i 12 finalisti. Il re del talento della quinta edizione di "Italia's Got Talent" è Samuel Barletti, 50 anni, da Misano Adriatico. Il vincitore, che si porta a casa 100 mila euro, ha battuto al rush finale il violinista Francesco Nicolosi. Boom di ascolti per la finalissima con 5 milioni 532 mila telespettatori.

La finale di "Italia's Got Talent" non smentisce il successo di questa quinta edizione e batte per la nona volta consecutiva la concorrenza con una share del 24.92%. Questo risultato permette alla rete ammiraglia Mediaset di aggiudicarsi ancora una volta la prima serata. In sovrapposizione il programma si conferma infatti leader ottenendo il 24.89% di share contro un 22.52% del competitor. Non solo. Questa edizione del talent show ha segnato picchi che sfiorano gli 8 milioni di spettatori e che superano il 40% di share, un risultato eccezionale per Canale 5 che nell'intero 2013 ha visto "Italia's got Talent" primeggiare per ben 18 prime serate di successo.





GIANCARLO SCHERI: "MACCHINA STRABILIANTE" - "Picchi di 8 milioni di telespettatori e del 40 % di share! - dice Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 -. Questi i numeri di 'Italia's Got Talent', trasmissione moderna e innovativa, all'avanguardia dal punto di vista del linguaggio televisivo. Una macchina artistica e produttiva così strabiliante da sbaragliare ogni tipo di concorrenza in termini di ascolto e qualità. Grazie e complimenti al talento di Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, ai due conduttori, Belen Rodriguez e Simone Annichiarico, a tutta la squadra che ha saputo creare uno spettacolo televisivo come pochi se ne sono visti negli ultimi anni. Appuntamento al prossimo anno, con una nuova meravigliosa edizione".