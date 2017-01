105 la Radio più ascoltata nel quarto d'ora medio

Al primo posto tra le radio nazionali - Nella graduatoria della fascia 6-24, Radio 105 supera RTL 102.5 e si posiziona al primo posto tra le radio nazionali. Ma le buone notizie vengono anche dall'analisi di altri dati relativi sempre al 2015. Radio 105 realizza la miglior performance di crescita in valore assoluto, passando da 553.000 a 662.000 ascoltatori nel quarto d'ora medio, e mantiene la seconda posizione in graduatoria, riducendo il gap con RTL 102.5, da cui la separano 12.000 ascoltatori nel quarto d'ora medio. I risultati di Radio 105 trainano la performance delle emittenti del Gruppo Finelco che confermano il trend di crescita degli ascolti rispetto all'anno precedente.

LEADER NELLA FASCIA DEL MATTINO: L'ANALISI DI ASTORRI

Già a ottobre Claudio Astorri, esperto sui dati d'ascolto delle radio, spiegava l'importanza degli ascolti mattino e cosa stava succedendo. Ecco la sua analisi



Perché la fascia del mattino del mezzo Radio, in particolare dalle ore 6 alle ore 9, è così importante? Risposta facile. C'è un dato che “parla” da solo. Tra le 6 e le 9 la Radio raggiunge giornalmente in tutta Italia ben 20.088.730 ascoltatori che rispetto al totale sulle 24 ore di 34.926.530 individui rappresenta un più che significativo 57,52%. Quali sono le Stazioni Radio che in Italia vincono il nostro “Morning Contest” tra le ore 6 e le 9? Ancora una volta facciamo “parlare” i dati che sono il singolo fatto più interessante. E ancora una volta si tratta di quelli del 1° Semestre 2015 di Gfk Radio Monior; in particolare si sono selezionati i quarti d'ora dei giorni feriali, quelli dal lunedì al venerdì.

RADIO 105 vince nel mattino dalle ore 6:00 alle ore 9:00 ma anche nelle intere 24 ore dal lunedì al venerdì. E' passato alquanto inosservato questo sorpasso ma RADIO 105 nel 1° semestre 2015 per la prima volta ha superato di slancio RTL 102.5 nei quarti d'ora dal lunedì al venerdì. Radio 105 è al 10,05% e RTL 102.5 al 9,84% sulle 24 ore. Certamente nel sorpasso ha avuto un grande ruolo “Tutto Esaurito”, il programma di Marco Galli & Co. Ad esempio tra le 7 e le 8 sono passati dalla share dell'11,75% a quella del 12,34% nel confronto con il medesimo semestre dell'anno precedente mentre RTL 102.5 nello stesso intervallo scende al 7,8%, il dato più basso della sua intera giornata preceduto solo dal 7,68% dell'ora successiva.

Dopo RADIO 105 che detiene il mattino di gran lunga più ascoltato dalle 6 alle 9 tocca a RAI RADIO 1, che è seconda. La share è 8,07%. Lontanissimi gli anni del monopolio e della share oltre il 25%. E durante il giorno e come media si scende al solo 5,02%. RAI RADIO 2 e RAI RADIO 3 soffrono dello stesso problema; nel grafico si può notare visibilmente la grande differenza di share delle emittenti RADIO RAI tra quella del mattino dalle 6 alle 9 a quella delle 24 ore. C'è solo da notare che sussiste ad una analisi attenta un "picco di orgoglio” con il "Ruggito del Coniglio" che permette alle ore 8:00 di giungere al 6,52% di share.