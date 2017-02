"Verissimo", Dayane Mello svela: "Sono innamorata pazza di Bettarini"

La modella si è confidata in studio: “Durante le dirette televisive non gli parlavo ma lo guardavo sempre e capivo che era a disagio. Poi la mattina dopo la mia eliminazione, io e Stefano abbiamo fatto una corsa sulla spiaggia. Lì ci siamo presi le mani, ci siamo guardati e ci siamo baciati". E chiosa: "Io non ho tempo per giocare, ho tanto da fare. Quindi, mi raccomando Stefano, io sono qua che ti aspetto". A suggello di questo amore, dall'Honduras Stefano manda un video messaggio a Dayane in cui dice: “Mi manchi e non poco”. Sembra che la modella brasiliana abbia completamente archiviato il capitolo Mario Balotelli, di cui dice: "Lui non è mai stato un mio ex fidanzato. E’ acqua passata".



Innamorata e piena di impegni lavorativi si rimprovera di non aver avuto ancora modo di godersi sua figlia Sofia. "Non voglio essere con mia figlia come mia madre è stata con me - confessa -. Mia mamma è per me come una sconosciuta. Ho l’immagine degli uomini che portava a casa. Lei ha fatto una vita un po' da prostituta".



Ma non solo la Mello sarà ospite di Silvia Toffanin. E' stato il grande assente dell’ultima edizione di Sanremo. A Verissimo ci sarà anche il mitico direttore d’orchestra Peppe Vessicchio parla di musica e della sua vita. Infine, direttamente da Madrid, il nuovo protagonista della soap "Il Segreto" il misterioso Hernando Dos Casas, (Angel De Miguel).